La Lady Gaga más natural sorprende con otro vídeo de ‘You and I’

Lady Gaga abandona la 'chapa y pintura' para su nuevo videoclip. No se trata de una nueva canción de su álbum, no. Se trata de You and I un tema que ya presentó vídeo recientemente. Pero parece que el potencial artístico de Gaga le sale por los cuatros costados, así que ha decidido sorprendernos con otro vídeo para la misma canción.

Pues bien, preparaos porque resulta que la cantante nos va a seguir dejando boquiabiertos con una serie de vídeos a partir de ahora. El primero es este, titulado Haus of u y hace referencia a Nymph, el personaje de pelo liso que toca el piano en el videoclip original junto a Joe Calderone, su alter ego. Vamos, que esto es un 'follón' de personajes, bipolaridades y 'Lady Gagos'...

Lo que podemos decir es que Lady Gaga aparece con una ligero vestido de seda y algún que otro tatuaje en su espalda que se deja entrever cuando posa como una estilizada bailarina. Podría decirse que es la versión natural de You and I, sin maquillaje y con una melena al viento El único momento de color es cuando la cantante se recoge la melena y deja entrever unas rosadas mejillas que nos transportan a otras época.

¡Atención fans! Habrá que estar preparados para los cuatro próximos regalitos visuales que nos deje Gaga...