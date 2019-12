El éxito de Rosalí es innegable. La cantante catalana ha conseguido con su disco 'El mal querer' dar la vuelta al mundo. A sus 25 años ya se codea con la élite de la industria de la música internacional como Dua Lipa o Alicia Keys.

Y ahí no queda todo… Recientemente realizó una parada en Los Ángeles, donde la pudimos ver disfrutar de un lujoso cóctel junto con Kylie Jennner.

Después de que la menor del famoso 'Klan' de las Kardashian publicase en su cuenta de Instagram la imagen de ambas bajo el titular: "Madre mía Rosalía", podemos confirmar que la estrella catalana está subiendo como la espuma en la escala internacional. Así, ha mostrado recientemente a sus más de siete millones de seguidores, a través de sus historias de Instagram, el regalo con la que la obsequió la hermana menor de Kendall Jenner durante su encuentro.

¡Y qué sorpresa! La cantante tiene en primicia la nueva línea de maquillaje de 'Kylie Skin': 'The Birthday Collection'. Una edición limitada que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' ha querido compartir en exclusiva con la artista.

La nueva línea de maquillaje saldrá el próximo 10 de agosto coincidiendo con el cumpleaños de Kylie, de ahí el origen del nombre. Sin duda, muchos de nosotros querríamos estar en el lugar de Rosalía y poder disfrutar de estos productos para nuestros próximos eventos navideños...

