Hace años Kanye West y Taylor Swift protagonizaron una de las guerras más sonadas del panorama musical. Después de que el rapero interrumpiese a Taylor Swift en pleno escenario de los Premios MTV asegurando que Beyoncé merecía más ese premio que ella, tiempo después el rapero decidió utilizar el nombre de Taylor en uno de sus temas donde se refirió a ella como una "zorra".

Ante esto se desató una gran polémica, y el rapero aseguró que había utilizado el nombre de la cantante porque ella le había dado su permiso. Algo que Taylor Swift negó rotundamente…

Ante la negativa de Taylor, que dejaba a Kanye como un mentiroso, Kim Kardashian decidió sacar la cara por su marido y publicó el supuesto fragmento de la conversación telefónica que mantuvieron ambos cantantes donde Taylor autorizaba a Kanye a que utilizase su nombre y ese fuerte descalificativo contra ella.

Pero ahora esta guerra da un giro completamente inesperado, y es que recientemente se ha hecho público un nuevo fragmento, completamente distinto, al que hizo público en su momento. Lo que ha provocado que muchos acusen a la celebrity de haber manipulado el audio y haberlo montado simplemente para dejar a Taylor como una mentirosa.

Una filtración que rápidamente hizo que el nombre de ambas se convirtieran en Trending Topic. Hasta tal punto han llegado los comentarios contra Kim, que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' ha decidido pronunciarse y se mantiene firme asegurando que ella todo lo que ha publicado es cierto.

¿A quién creemos ahora?