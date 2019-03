Justin Bieber muestra su lado más solidario en una escuela de Guatemala

VIAJÓ HASTA EL PAÍS JUNTO A LA ORGANIZACIÓN PENCILS OF PROMISE

El principito del pop, Justin Bieber ha dejado su vena más macarra en su casa y se ha desplazado hasta Guatemala junto a la organización estadounidense no gubernamental Pencils of Promise para ayudar a la construcción de escuelas para niños sin recursos. Y es que aunque no lo creáis Justin también tiene su corazoncito y así lo ha demostrado a través de las redes sociales.