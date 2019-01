El comentario de Justin Bieber sobre el escote de su mujer Hailey Baldwin que no ha gustado a muchos

Tras la confesión de Hailey Baldwin donde ha abierto su corazón y ha contado a través de una publicación de Instagram todos sus miedos e inseguridades y hasta los problemas de ansiedad que esto le provoca desde que ha empezado a salir con su ya marido Justin Bieber.

Baldwin ha tenido que aguantar mucho por ser la mujer del cantante ya que los fans de éste aún viven queriendo a Selena Gomez por lo que no aceptan del todo esta relación. No creen que ella sea suficientemente buena para Justin, y leer este tipo de comentarios constantemente a la modelo le ha afectado y mucho.

En la publicación se sincera totalmente y cuenta todo lo que siente: "Entrando en el 2019 quiero ser más abierta, quiero ser más abierta con las cosas contra las que lucho y ser capaz de ser más vulnerable. Tengo 22 años y la verdad es que no me importa la maravillosa que parezca mi vida desde fuera, tengo problemas…", comienza escribiendo Hailey. "Soy insegura, soy frágil, me duele, tengo miedos, tengo dudas, tengo ansiedad, me siento triste, me enfado", añade.

Tras varias palabras, termina diciendo: "Todos tenemos fallos, y eso nunca cambiará. Así que este año voy a hacer lo mejor que pueda para ser yo, y tener confianza en quien soy. Porque soy suficiente, y soy amada, y vosotros sois suficientes y sois amados".

No sabemos si esta confesión tiene que ver con la última polémica a la que se ha enfrentado la pareja, y es que recientemente el cantante canadiense era duramente criticado por el comentario que dejaba en redes sociales sobre el escote de su mujer: "Baby esas son tus rodillas?", refiriéndose a sus pechos...