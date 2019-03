La razón de peso por la que Justin Bieber y Hailey Baldwin no se casan

Justin Bieber y Hailey Baldwin no se casan. La pareja ha vuelto a posponer su boda una vez más, tal y como ha confirmado una fuente cercana a la revista People.

"Se casarán más adelante, pero no es en lo que piensan ahora. No habrá más 'Save the dates'. Van a esperar a que Justin se sienta mejor y con ganas de planear la celebración otra vez", ha declarado esa misma fuente.

Y es que el canadiense está haciendo todo lo que está en su mano para salir de su depresión, de hecho, está recibiendo ayuda psicológica tanto en Los Ángeles como en Nueva York, sus lugares de residencia: “Está yendo bien. Está muy concentrado en mejorar. Quiere estar bien por él y por Hailey. Está muy seguro de que lo conseguirá”.