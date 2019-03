Sin embargo, no es la primera vez que el compositor se pronuncia sobre el grupo: "Fifth Harmony es un grupo de chicas jóvenes con mucho talento" , escribía en Enero en Twitter.

"Me gusta Fifth Harmony. Pero entonces, Camila dejó la banda, y ahora es solo esto" , dijo el cantante y compositor mediante su cuenta de Instagram usando un piano, con el fin de demostrar cómo cuatro o cinco notas suenan en armonía.

Desde la salida de Camila Cabello de Fifth Harmony han surgido varias dudas, entre ellas, si la agrupación sin la cantante sería la misma. El cantante John Mayer se ha encargado de responder a la duda del grupo y ha dicho que no será lo mismo sin la artista.

John Mayer on Fifth Harmony & Camila Cabello tonight on his Instagram Live.. Thoughts?..🤔 pic.twitter.com/Rtf85rNwzy