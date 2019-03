Joe Jonas habla del tamaño del pene de los Jonas Brothers

Parece que los fans de los Jonas Brothers y en especial de Joe Jonas se quedaron satisfechos con las respuestas del cantante en la aplicación Reddit. Joe habló del tamaño del pene de los hermanos Jonas, de la ruptura del grupo musical y de algunas anécdotas muy divertidas. En la app, los seguidores del artista le hacían preguntas de todo tipo, entre las que destacamos -por la respuesta del intérprete- algunas pocas.

Cuando le preguntaron por la ruptura de los Jonas Brothers, él reveló que fue un cúmulo de cosas, que estaba yendo a terapia (especifica que no fue por drogas) y que su hermano Nick quería hacer cosas en solitario. "Quizás tuve un poco de celos de Nick porque sabía que él ya estaba adelantado y tenía planes para trabajar en nueva música, estaba creando y produciendo", confesó.

La alfombra roja de los EMA | EFE

Habló de los pezones de Nick, ya que un fan le preguntó si realmente eran muy raros, a lo que Joe contestó bromeando: "No son tan grandes como parecen. Le costó múltiples cirugías para que tuvieran un tamaño normal, yo creo que unas 30 o 40". También ha contado cómo y con quién perdió la virginidad: fue con Ashley Greene. "Es una historia muy divertida: No tenía condones y tuve que ir a la habitación de mi batería para encontrar alguno. Cuando éste regresó, pensó que le habían robado, porque estaba todo destrozado. La seguridad es lo primero, chicos".

Y por último… ¡Habló del tamaño del pene de los hermanos! Aunque lo cierto es que alguien le preguntó si era él quien lo tenía más grande y se limitó a responder: "Me gustaría pensar que sí. A pesar de eso, no estoy todo el día en un vestidor o en la ducha junto a ellos, así que no podría decirles realmente. Pero ojalá Internet piense que soy yo el que lo tiene más grande".