Jennifer Lopez prefiere a Harry Styles antes que a Zac Efron, Nick Jonas o Bradley Cooper

Jennifer Lopez acudió esta semana al programa de Ellen DeGeneres donde participó en un juego que la presentadora le propuso. La cantante tenía que ir eligiendo a quién prefería sobre quién, dándole siempre dos opciones, siendo siempre chicos conocidísimos en el mundo entero.

Entre Harry Styles y Zac Efron lo tuvo claro aunque aseguró que era “una decisión muy dura”: el cantante. Eso sí, dejó claro que hace un par de años “hubiera dicho Zac”.

La siguiente opción fue entre el ex One Direction o Nick Jonas: “Me encanta Nick pero voy a tener que seguir con Harry”, afirmó JLo. ¿Y si te dan a elegir entre él o Brad Pitt? “Todavía Harry”, seguía diciendo la artista.

Después tuvo que decidir entre el cantante y el príncipe Harry, y ganó el primero, y a continuación entre Styles y Chris Martin: “Todavía voy a decir Harry Styles”.

Eso sí, cuando le dieron a elegir entre Styles y Lenny Kravitz, eligió al segundo. Y cuando la otra opción fue Leo DiCaprio, prefirió al actor sobre Kravitz, y lo mantuvo sobre Big Sean, Ed Sheeran, Taye Diggs, Derek Hough y Jamie Fox. Hasta que llegó Bruno Mars que eliminó a Leo y este se quedó por el camino en favor de Bradley Cooper.

Pero entre Bradley y Harry Styles, JLo prefirió de nuevo a Harry: “Es un poco joven para mí”, dijo. Y añadió: “No se trata de que sean más jóvenes que yo. Conozco a gente y luego, si salgo con ellos, salgo con ellos. Y si me gustan, me gustan, Y si no, pues no. Se trata de la persona, de lo que son, no tiene nada que ver con la edad”.