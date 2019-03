La hermana de Beyoncé, Solange Knowles, cancela su concierto por sufrir una enfermedad

Los fans de Solange Knowles tenían ya todo previsto para verla actuar en su próximo concierto que iba a tener lugar en el festival Afro Punk, en Sudáfrica. Sin embargo, la hermana de Beyoncé ha dado una inesperada noticia a través de su Instagram en la que ha desvelado que sufre una enfermedad.

Solange ha declarado que sufre de un trastorno autonómico contra el que lleva luchando cinco meses, motivo por el cual se ha visto en la obligación de cancelar su concierto: "A veces me siento genial y otras veces no tan genial. Es un diagnóstico complicado, y todavía estoy aprendiendo mucho, pero en este momento, mis médicos no me han autorizado para un vuelo tan largo y prolongado, y hacer un espectáculo inmediatamente después", ha escrito en su publicación.

Además, la cantante también ha querido añadir que está muy arrepentida por tener que cancelar su show, pero que necesita centrarse en mejorar su estado de salud para que pronto pueda volver a disfrutar en el Afro Punk con sus fans: "No puedo expresar con palabras cuán triste y arrepentida estoy de no poder actuar para ustedes este Año Nuevo".