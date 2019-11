Hace un par de años que la exitosa banda musical One Direction se separó, y cada uno de su integrantes, entre los que se encuentran Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik, tomaron caminos separados. Y ha sido precisamente el primero de ellos el que se ha animado a hablar sobre la agrupación, lanzando de paso un dardo envenado a uno de sus excompañeros.

El artista está triunfando con su carrera en solitario, y ahora con el lanzamiento de su segundo disco, acudió a al famoso programa Saturday Night Live como invitado. Una ocasión en la que aprovechó para recordar su pasado en la exitosa boyband, y también para lanzar una clara indirecta hacía Zayn Malik.

"La verdad, no sé si lo habéis escuchado, pero ya no estoy en una banda de chicos. Ahora, estoy en una banda de un solo hombre. Estaba en un grupo llamado One Direction. ¿Cómo de loco sería que estuvieran aquí esta noche? Bueno, no están aquí. ¿Pero no sería una locura que estuvieran aquí? Pues no están. Amo a esos chicos. Son mis hermanos. Niall, Louis, Liam y... eh... ¡Ringo! Sí, eso es", afirmaba Harry, dejando constancia de que su relación con Zayn podría no ser del todo buena.

Recordemos que fue Malik de los primeros en dejar el grupo a principios de 2015, al igual que hizo en su día Ringo Starr con los Beatles, por lo que las palabras de Harry podrían ser una clara pullita a su excomapañero.