Los fans de Louis Tomlinson, de One Direction, amenazan de muerte a Gabriel Agbonlahor, el jugador que lesionó al cantante

Quién quiere guardaespaldas cuando se tiene una legión de fans tan protectores y fieles como los son l@s directioners. Y es que aquellos que se atrevan a meterse contra alguno de sus miembros deberán verse las caras con sus seguidores y no es ninguna broma. Así lo han demostrado después de que Louis Tomlinson resultase lesionado en un partido de fútbol y tuviera que abandonar el partido.

Louis se disponía a pasar una mañana divertida practicando una de sus aficiones favoritas, jugar al fútbol, cuando vio truncada su partida después de que el jugador del Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, le diese una patada enorme consiguiendo que cayera al suelo y lesionarle la rodilla por lo que tuvo que abandonar el campo de juego. Pero eso no es todo, y es que después del revolcón que se llevó por el suelo Louis se empezó a sentir muy mal y no pudo evitar vomitar en la banda del campo.

Y claro, ante tal situación los fans de One Direction tuvieron que salir en defensa de su ídolo y no dejaron que Agbonlahor saliera impune de esta. Así le dedicaron al futbolista unos mensajes de lo más fuertes por Twitter llegando a amenazarlo de muerte si no le pedía perdón al cantante: "@ gabby_10 Este chico ha herido Louis en la rodilla. Voy a hacerle daño en su cara. Mejor me entero de que usted se ha disculpado o te encontraré y te mataré”, decía un@ de los fans.

Aun así Agbonlahor declaró: “Voy a pedir disculpas a Louis cuando nos reunimos con todo el mundo después del partido”. Y es que ya sabemos que el mundo deportivo es muy competitivo y acontecimientos así pasan todos los días pero no a una de las estrellas juveniles más famosas del momento. Esperamos que Louis se encuentre ya recuperado del todo.