La escapada de 250.000 dólares de The Weeknd y Selena Gomez

Todavía no ha habido una confirmación oficial de su relación ni les hemos visto aparecer juntos en una alfombra roja, pero parece que falta poco para que hagan público su amor ante los medios de comunicación. Según se rumorea y según ha informado Europa Press, The Weeknd y Selena Gomez acudirán juntos a la gala de los Grammy, a la que Justin Bieber aseguró que no asistiría, aunque esta información ha podido hacerle cambiar de opinión.

Mientras tanto, hemos confirmado su relación en las redes sociales después de que Selena publicase un vídeo de su chico mientras paseaban en góndola por Venecia, que acabó borrando. Y es que la pareja ha estado disfrutando de unos días de descanso en tierras italianas, y por lo visto han estado de lo más acaramelados y los paparazzis no se han perdido ningún detalle de la escapada.

Gracias a los fotógrafos que han seguido atentamente sus pasos, la publicación E!News ha hecho un cálculo aproximado de lo que les ha costado el viaje, y la cifra asciende a 250.000 dólares. Parece que han celebrado su amor y su primer viaje juntos por todo lo alto.

Según ha informado la publicación mencionada anteriormente, estuvieron alojados en el hotel Belmond Villa San Michele de Florencia donde una suite privada cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares la noche, y el medio sostiene que estuvieron en una habitación de súper lujo cuyo precio oscila los 10.000 dólares. Además, el restaurante en el que cenaron donde los paparazzis les vieron de lo más cariñosos, cuesta 62 euros por persona. A esto se suman las visitas guiadas y la limusina.

En su estancia en Venecia, se alojaron en el Hotel Gritti Palace, donde pasar la noche cuesta 8.800 dólares, además del paseo en góndola. Y por último, en esta interminable lista de gastos, sumamos los 205.500 que cuesta el jet privado.