Las duras críticas a Jennifer Lopez por hablar así español

Jennifer Lopez nació en Nueva York pero por sus venas corre sangre latina. Sus padres son de Puerto Rico por lo que es normal que JLo hable español, aunque para ella no sea su lengua madre. La cantante ha demostrado su habilidad con el castellano cantando canciones en nuestro idioma, como con su último éxito 'El Anillo'.

Y aunque Jennifer se desenvuelva muy bien en español sobre el escenario, la cantante ha recibido infinidad de críticas por una entrevista que concedió para el programa 'Despierta America' en la que tuvo alguna pequeña dificultad para poder expresarse.

Sus seguidores han alucinado con que la cantante no sepa algunas palabras en español y se lo han hecho saber dejándole comentarios como: "Español fatal...jo...tanto dinero y no puede pagar una clase de español...." o "Jlo, por dios, ¡Aprende a hablar español!". En otros muchos comentarios se le ha llegado a recriminar que se haya olvidado de sus raíces: "Es que parece que no se crió con gente hispana y le gusta más el inglés".