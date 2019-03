El momento en el que Demi Lovato le rompe un diente a su entrenador de un puñetazo

Parece que tras salir de rehabilitación después de haber sufrido una terrible sobredosis el verano pasado, Demi Lovato está muy recuperada y ha recuperado su gran fortaleza.

Prueba de ello es el este último vídeo que la cantante ha compartido con todos sus seguidores a través de las redes sociales, y es que la cantante ha roto sin querer un diente a su entrenador mientras practicaba boxeo.

''¡Joder! Literalmente le he arrancado el diente a @jayglazer durante en el entrenamiento de esta mañana. ¡¡¡Y llevaba un protector bucal!!! hahahahaha Sorry (Not sorry) Jay!!! Así que entrenador, ¿cuándo va a ser mi primera pelea? #unbreakableperformance'', escribe Demi.

¡Vaya fuerza!