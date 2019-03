Cristian Castro habla abiertamente tras los rumores sobre su sexualidad

Cristian Castro parece que ya se ha cansado de tanto rumor sobre su sexualidad y ha querido hablar abiertamente respecto al tema al diario mexicano Reforma. El cantautor ha dejado claro que no es gay a pesar de que muchas veces se le ha tachado de serlo.

Cristian ha comentado: "Nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50.500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún travesti ni nada". También ha dicho que aunque está claro que no es gay, jamás lo sería porque "nunca le haría eso a mis hijos".

Aunque tampoco pasaría nada Cristian...