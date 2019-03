Chris Brown tendrá que ser vigilado cada vez que visite a su hija Royalty

Chris Brown siempre se ha caracterizado por su carácter problemático y por estar en el centro de la polémica. Ahora, su exnovia Nia Guzman ha solicitado, a los organismos correspondientes, que el cantante sea vigilado cada vez que visite a su hija Royalty.

Nia tiene miedo de que algo malo le pueda ocurrir a la pequeña, aunque no es a Brown a quien teme, sino a sus 'amigos', según ha informado el portal de noticias TMZ.

Es por esto que Guzman ha recurrido al Departamento Infantil y de Familia de Los Ángeles, el mismo que supuestamente recibió la denuncia por maltrato de Brad Pitt, para solicitar que las visitas a la menor sean observadas por ella.

Esta decisión la tomó después de que el intérprete de 'Five More Hours' fuera arrestado por la policía el pasado 27 de agosto, por apuntar y amenazar supuestamente a Baylee Curran con un arma de fuego. Hasta que no se demuestre lo contrario, la aspirante a modelo prefiere proteger a la niña de su padre.