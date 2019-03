Camila Cabello, criticada por tirar de tópicos españoles durante los MTV EMAs 2018 en Bilbao

Camila Cabello conquistó la entrega de premios MTV Europe Music Awards que se celebró este domingo en Bilbao al recibir 4 galardones: mejor vídeo y mejor canción por 'Havana', además se llevó el mejor artista y mejor artista US/Worldwide. Pero su logro no fue solo musical, la cantante quiso sentirse una española más en su estancia en Bilbao, y así lo mostró en su cuenta de Twitter.

"DONDE ESTA TU QUESO Y JAMON DE BEYOTA BILBAO! ESTOY LISTA!", escribe Camila en su cuenta de Twitter, donde los seguidores no tardaron en empezar a responder, y no muy contentos. "El queso y el jamón podrás encontrarlo en Extremadura", "Aquí buen bacalao, buen vino y buenos pintxos... lo otro en sur... esto es el norte".

Este 'error' gastronómico no pasó desapercibido, pero lo peor no viene aquí sino que la cantante vuelve a publicar un tuit donde dice estar enamorada de la música, la gente, el flamenco y, por si no lo había dejado claro, el jamón, que lo puso en mayúsculas. Nuevamente, otros de sus seguidores le recuerdan que el País Vasco no es precisamente el lugar donde se baila flamenco. "No me suena muy de Bilbao lo que cuentas", le responde un fan a la estadounidense.