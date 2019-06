Las lágrimas de Ariana Grande al recordar a su exnovio fallecido Mac Miller

Ariana Grande sigue teniendo muy presente a su ex novio, Mac Miller, el cual falleció de una sobredosis en noviembre del año pasado. Para él la ruptura con la cantante supuso un antes y después en su vida, quizás por la relación tan intensa que ambos mantuvieron. De hecho, el posterior compromiso de Ariana con Pete Davison le afectó muchísimo.

Tras la terrible muerte de Mac Miller , Ariana Grande quedó completamente devastada, y durante una de sus últimas actuaciones, la cual tuvo lugar precisamente en Pittsburgh, lugar de procedencia de Miller, no pudo evitar emocionarse a la hora de entonar su éxito 'Thank you, next', sobre todo en la parte en la que nombra a su ex. "Me gustaría darle las gracias a Malcom, porque era un ángel", dice en el tema.

En ese momento de la canción, Ariana se quedó sin habla, aunque contó con el apoyo de su público y finalmente pudo ser capaz de seguir con el show.