La esperada respuesta de Ariana Grande a los rumores de bisexualidad

Ariana Grande lanzaba recientemente un nuevo tema, 'Monopoly', junto a la cantante Victoria Monet. Un tema que ha desatado los rumores…

Y es que han sido muchos los que han comenzado a especular sobre la sexualidad de la cantante después de que Ariana en una de las estrofas de su nueva canción hable sobre la bisexualidad.

Tras los muchos rumores, y después de que el vídeo ya haya superado los millones de visualizaciones, Ariana ha decidido pronunciarse y contestar a estos rumores a través de su cuenta de Twitter: "A la amistad, a la libertad, a la protección de nuestra energía y a estar bien en tu sitio. Os queremos".

Y como con esto no quedaba lo suficientemente claro, Ariana decidió contestar a varios usuarios: "Espero que todos sepáis que la sexualidad es algo que fluye y nadie tiene que 'salir del armario' como lo que sea si no quiere. Feliz lunes". Y no solo eso, sino que además Ariana se pronunció mostrándose así de contundente: "Nunca lo he hecho y no siento la necesidad de hacerlo, lo que está bien".