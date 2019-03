Amaia se estrena por fin en una colaboración con Carolina Durante

Amaia por fin se ha estrenado en el panorama musical. Sus seguidores esperaban ansiosos la llegada de algún nuevo trabajo de la navarra, que ha visto ahora la luz, nueve meses después de que se proclamara ganadora de OT 2017.

Se trata de una colaboración con el grupo Carolina Durante con cuyo líder, Diego, se le ha relacionado durante las últimas semanas. Bajo el título ‘Perdona (Ahora sí que sí)’ Amaia se marca un ‘feat’ con esta canción que la banda indie ya había interpretado en algunos de sus conciertos.

Pero su disco propio aún no se ha publicado. La extriunfita ha pasado unas semanas en Nueva York trabajando en él y ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre cuándo lo escucharíamos, ha respondido: “Va a salir cuando yo de verdad esté contenta, quizá más pronto de lo que se espera la gente, aunque no sé qué espera la gente”, declaraba durante la gala ‘People in Red’ hace tan sólo unos días.