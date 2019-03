Aaron Carter revela finalmente a qué se debe su extrema delgadez

Aaron Carter se vuelve loco sobre el escenario | Gtres

Han sido muchas las ocasiones en las que se ha hablado sobre la extrema delgadez de Aaron Carter. Por este motivo, el cantante ha decidido recurrir a las redes sociales para desmentir las teorías que se han desarrollado en torno a su delgadez. "Por cierto, si de verdad quieren saber por qué estoy tan delgado, les diré que a los 19 me descubrieron una hernia de hiato. No elegí estar como estoy, así que sean un poco más amables conmigo", ha escrito bastante molesto en su cuenta de Twitter. "Es una dolencia relacionada con el estrés que afecta directamente a mi apetito, así que tendré que disculparme por ser como soy. Básicamente tengo un desorden alimenticio", añadió en otro mensaje publicado en la misma red social.

By the way y'all wanna know why I'm so skinny? It's because @ 19 i was diagnosed with a hiatal hernia, I didn't choose that. be kind to me.. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

It's a terrible stress condition that affects me having an appetite and I'm sorry this is the way I am. Basically I have an eating disorder. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

I'm sorry, sometimes I really wish I did look better, or I eat more like y'all say, this life doesn't come w much stability.... — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

If you don't believe me ask my brother he was there when I was 19 diagnosed. It's a stress eating disorder, I'm sorry I didn't choose this. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

No I don't do drugs, yes I feel pain, I haven't stopped working since I was 7 years old 22 years later and I still won't give up. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

Any of my fans who I let down or made them embarrassed to be my fans anymore I'm so sorry. I will never stop trying to win your hearts back. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

All things done in the dark always come to light. — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017

I might not be exactly where I want to be but I'm doing much better than I was before ... Goodnight — Aaron Carter (@aaroncarter) 26 de abril de 2017