Kiko Rivera tiene un estilo muy personal y ya lo ha dejado claro en más de una ocasión en sus redes cuando publica fotografías con looks de lo más extravagantes, unos outfits que dejan a sus seguidores muy divididos entre halagos y críticas hacia su ropa, tal y como ocurrió cuando el Dj arriesgó con un look para su concierto en Marbella.

Kiko se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales. Este verano está aprovechando para pasar tiempo junto a su pareja Irene Rosales y sus dos hijas, además de tener una apretada agenda de muchos bolos y conciertos. Ha sido precisamente en su último concierto en Escairón donde ha compartido con todos sus fans el atuendo que eligió para salir a los escenarios.

"¡Preparados Escairón! 3,2,1 ¡GO! ¿Quién tiene el flow esta noche?", escribía Kiko en su publicación de Instagram. Una fotografía donde el cantante aparece con unos pantalones ajustados blancos, con zapatillas deportivas y una camisa azul satinada más larga por atrás, un outfit que ha terminado por conjuntar con unas gafas de sol y un sombrero.

Sus seguidores no han recibido este look con mucho entusiasmo y no han dudado en comentárselo: "Enserio...cambia de estilista", "Qué mal te asesoran con la ropa" o "Qué pena como te visten. Es de llorar. Cambia de asesores de imagen por favor. No te favorecen, pareces un verdadero payaso", han sido algunas de las críticas que aparecen en el post del Dj.

Aunque el look no haya sido de lo más acertado, algunos de sus fans han querido recalcar su increíble cambio físico después de perder más de 40 kilos, un cambio del cual Kiko no dudó en presumir.

