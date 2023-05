Muere la modelo Sienna Weir, de 23 años, tras sufrir un accidente montando a caballo

La modelo australiana Sienna Weir, finalista de Miss Universo 2022, ha muerto, a los 23 años, después de padecer un accidente de equitación, en el que resultó gravemente herida.

De acuerdo con news.com.au, el pasado 2 de abril, Weir, originaria de Sydney, estaba en los Windsor Polo Grounds cuando su caballo cayó, provocándole lesiones que la mantuvieron en el hospital, con soporte vital, durante varias semanas.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico del Hospital Westmead, Weir murió el pasado jueves debido a las lesiones sufridas. La noticia, que ha trascendido este fin de semana, ha generado una gran tristeza en el mundo de la moda y el deporte ecuestre australiano, donde la joven era muy conocida y apreciada.

Su entorno llora su muerte

Weir, además de haber sido finalista en la última edición de Miss Universo, había trabajado como modelo, representada por la agencia Scoop Management. Desde la misma agencia han lamentado su muerte con una publicación de Instagram en la que han asegurado que "siempre estará en sus corazones".

La muerte temprana de la joven maniquí ha generado una gran conmoción en Australia y ha sido objeto de numerosos homenajes. A juzgar por los mensajes que han dejado familia y amigos en las redes sociales, Weir era muy querida por todos aquellos que la conocían, quienes destacan su carisma, su alegría y su gran talento.

"Bonita por dentro y por fuera. Se echará de menos su sonrisa y su energía", "eras un ángel en la vida real, se te echará de menos y siempre estarás en nuestros corazones", son algunos de las frases que más se han repetido entre las condolencias.

Así era Sienna Weir

La joven era una apasionada de la equitación, deporte que practicaba desde muy pequeña. En una entrevista con la revista Gold Coast Magazine, aseguró tener "un amor profundo e inmutable por el salto ecuestre". "Mi familia no está muy segura de dónde vino esta pasión, pero he estado montando a caballo desde los 3 años y no puedo imaginar mi vida sin ello", añadió.

En la misma charla, Weir explicó que se desplazaba a la zona rural de Sydney dos o tres veces por semana para entrenar. Y que luego, los fines de semana, viajaba a Nueva Gales del Sur o a otras partes de Australia para competir.

Aparte de montar a caballo y de modelar, la joven tenía una doble titulación en literatura inglesa y psicología por la Universidad de Sydney y recientemente había manifestado públicamente su intención de mudarse al Reino Unido para crecer en su carrera profesional, tal y como apuntan medios australianos.