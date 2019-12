La semana pasada tuve la suerte de poder visitar a Rosi y dejarme asesorar y darle un nuevo aire a mi cabello. Le gusta la naturalidad en el pelo y en cuanto te ve, sabe perfectamente qué corte y color te va a quedar mejor. Y eso para mí, es muy importante sobre todo si tienes dudas sobre qué puedes hacerte en el cabello para mejorarlo. Mientras hablas con ella siempre tiene dibujada una sonrisa que te hace sentir como en casa, aunque se la primera vez que vas como era mi caso. Como yo estaba un poco cansada de mi melena larga con un corte recto y las mechas balayage las tenía ya solo por las puntas, me propuso renovar las mechas balayage dándole un toque de luz alrededor de mi rostro y desmontar un poco el cabello para conseguir más volumen y definición en mis rizos. Así que se puso manos a la obra.

En primer lugar Rosi comenzó sacando poco a poco las mechas por todo el cabello para decolorarlo no sin antes, acudir la manicurista para hacerme un masaje relajante de cabeza y espalda y elegir qué quería hacerme en las uñas para que así, mi espera mientras subían las mechas, fuera mucho más amena.

Tras unos 30 minutos, pasé a la zona de lavado que para mí es donde más me relajo y mucho más si toda una profesional te hace un masaje de cabeza mientras lava tu cabeza. Aprovechando el momento, Rosi me propuso probar el tratamiento capilar Petunia, que dura unos 20 minutos y está indicado para nutrir y revitalizar el cabello seco, desfibrado y dañado. He de decir que todo este proceso es una experiencia sensorial y olfativa de lo más relajante: el aroma de los productos, los masajes, la música suave… todo ello hace que durante un rato desconectes de tus problemas y solo pienses en lo cómoda que estás y que te quedarías allí para siempre.

Una vez el pelo listo, llegó el momento del corte a tijera: un poco las puntas y un leve desmontado para darle cuerpo y vida a mi melena rizada y como peinado opté por unas grandes ondas. Y…¡voila! Rosi consiguió hacer magia con mi cabello. Pasé de tener el pelo triste y sin vida a presumir de una melenaza brillante, con volumen, suave y sana. Y, no menos importante, con unas mechas balayage preciosas que no requieren mantenimiento con los meses.

Así que si estáis pensando en haceros un cambio de look chicas pero manteniendo la naturalidad de vuestro cabello, os recomiendo que visitéis a Rosi en Ananda Ferdi porque es una profesional de los pies a la cabeza y saldréis encantadas con el resultado en vuestro cabello.