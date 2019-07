- Sérum Skin Factor (PVPR: 49,90 €) Segle Clinical

Para lucir una piel perfecta este verano nada mejor que incluir un sérum en tu rutina de belleza y Sérum Skin Factor es uno de mis favoritos. Está formulado con factores de crecimiento epidérmicos que ayudan a reparar y regenerar los tejidos consiguiendo mejorar la textura de la piel, reducir las arrugas, aportar elasticidad y tener una tez más firme. Además, va genial para mantener la piel hidratada, tonificada y protegida durante todo el día.

Cómo debes de aplicarlo: úsalo mañana y/o noche sobre la piel limpia y antes de tu hidratante habitual. Es apto para las pieles más sensibles o irritadas y es perfecto para utilizarlo después de tratamientos agresivos como peelings, fotodepilación, microdermoabrasión.... Un truco: no te olvides de ponértelo después de tomar el sol. Verá como tu rostro te lo agradece.

- Agua Miscelar para pieles grasas (PVPR: 12,95€) EBBE

Tras el aval de su exitosa fórmula de agua micelar para pieles sensibles, ahora también está disponible para pieles grasas. Aplícala con ayuda de disco desmaquillante para eliminar con suavidad las impurezas y el maquillaje en tu rostro, ojos y labios. Un plus de esta novedad es que no reseca la piel y la deja libre de grasa y brillos, al mismo tiempo que refuerza su protección natural manteniendo la hidratación diaria y respetando el pH fisiológico. Así que si tienes la piel grasa, no dudes en probarla porque te va encantar.

- Xerial 50 Extreme Crème Pieds (PVPR: 16,90 €) SVR

No olvides cuidar tus pies este verano. Por ello aplicar cada noche una crema para mantenerlos hidratadas y evitar las durezas. Un producto que te vendrá genial para prevenir y tratar es Xerial 50 Extreme Crème Pieds que los transformará en tan solo 7 días reduciendo las callosidades y las durezas. Actúa como una piedra pómez, pero sin efecto rebote.

- Colour Balm (PVPR: 6,90€) Camaleon Cosmetics

Lleva siempre contigo un bálsamo que proteja tus labios frente los rayos UVB y UVA. Los Colour Balm de Camaleon son la repera. Hidratan los labios deshidratados y secos, además de aportarles un toque de color. Tienen una protección solar de 50 SPF por lo que podrás utilizarlo en la playa como en la nieve para esquiar. No contienen parabenos y son hipoalergénicos. Los encontrarás en 3 tonos: Brown Sugar, Red Sunshine y Pink Paradise. ¿Con cuál te vas a quedar?

- Extreme Protect SPF30 (PVPR:89€ )

Si buscas una crema hidratante todoterreno que proteja tu piel durante todo el día de los UVA y UVB esta crema te va a gustar mucho. Podrás aplicarla como protección solar y como crema diaria. Notarás al instante como tu piel está más hidratada y lisa. Es perfecta para cualquier tipo de piel y su acabado es mate para no generar brillos.

- L´HYDRO-ACTIVE BIPHASE 24 HORAS (PVPR: 55€) Méthode Jeanne Piaubert

Este suero bifásico en spray es uno de los productos de belleza más cómodos y rápidos de aplicar. Simplemente con pulverizarlo sobre el rostro y cuello mañana y/o noche podrás conseguir una piel más suave, elástica, luminosa, hidratada y fresca en un solo gesto. Es perfecto para utilizarlo todo el año y devolver la hidratación a la tez tras los estragos del verano o para mimarla durante los días más calurosos gracias a tu textura ligera y sedosa.

- Dragon´s Blood Eye Masks ( 8u/45€, 1u/6€) Rodial

Date un respiro este verano y dedica un ratito a aplicarte esta mascarilla de ojos que es una verdadera pasada. Hidrata intensamente la zona del contorno de ojos a la vez que refresca, calma y reduce el hinchazón de debajo de los ojos. Deberás dejarla actuar durante unos 20 - 30 minutos y, una vez que la retires, masajea suavemente la zona para que la piel absorba el producto sobrante.

- Spray Reparador Solar (PVPR: €) Urgo

Después de ir a la piscina, playa o montaña este spray te va a venir de perlas porque devolverá a tu piel la hidratación que necesita, además de aliviarla, refrescarla y repararla. Todo esto es gracias a su tecnología Brumactiv Duo+ y sus micro-gotas de aceite en una base acuosa que crea una barrera protectora sobre la piel que reduce la evaporación, prologando su eficacia.

- Scrub Brown Sugar (PVPR: 19,90€) Somatoline Cosmetic

Para prolongar tu bronceado incorpora en tu rutina de belleza corporal un exfoliante. Este nuevo lanzamiento de Somatoline Cosmetic está creado con ingredientes 100% naturales a base de azúcar de caña y aceite de almendras dulces. Preparará tu piel para potenciar los efectos de cualquier tratamiento posterior. Ayuda a regenerar y purificar la piel a la vez que exfolia y alisa la epidermis eliminando las impurezas y las células muertas. Cómo aplicarlo: masajea el producto con movimientos circulares por tu cuerpo en la ducha con la piel humedecida previamente. No utilices jabón para prolongar los efectos. Repite el proceso 1 o 2 veces por semana.

- Vitiven Gel Piernas Ligeras (PVPR: 10,90€) Arkopharma

Es muy frecuente tener la sensación de piernas cansadas y, más aún, cuando aumentan las temperaturas. Por ello este gel te va a encantar para aliviar esa sensación. Aplícalo mediante ligeros masajes circulares ascendentes 2 veces al día. Lo genial de este producto, es que es no graso y puedes vestirte justo después de aplicarlo.