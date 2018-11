El impactante vídeo de la pelea de Iggy Azalea en una discoteca

Iggy Azalea se encontraba en una discoteca en Hollywood cuando llegó Danielle Bregoli, o también llamada Bhad Bhabie. Al parecer ambas habían tenido un encontronazo días atrás cuando Iggy dijo en sus redes sociales que "quién iría a uno de los conciertos de Bhabie". Por supuesto, Danielle respondió que "Iggy debería ir para recordar cómo ir a un show en el que se han agotado las entradas". Esto explicaría por qué cuando se encontraron ambas en el local, Bhabie terminó por lanzarle una copa a la modelo, tal y como recoge en exclusiva TMZ.

Nada más producirse el incidente, fue la propia seguridad de la rapera quien la sostuvo para que no fuera a más. A la salida de la discoteca, los medios hablaron con una sonriente Iggy y, para sorpresa de todos, su única contestación fue: "Espero que no fuera alcohol, es una niña pequeña y no puede beber", ya que Bregoli tiene tan solo 16 años.