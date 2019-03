Tom Hiddleston habla de su relación con Taylor Swift

Parece que las relaciones entre famosos son muy complicadas. Por más que intentan alejarse de los objetivos de las cámaras de los paparazzis no lo consiguen, y en ocasiones acaban complicando los noviazgos, y si además se trata de una de las estrellas musicales más importantes y de uno de los actores más solicitados, los problemas se multiplican. Eso fue lo que les pasó a Taylor Swift y a Tom Hiddleston.

Desde que se les vio dándose su primer beso el pasado verano en Rhode Island, se convirtieron en una de las parejas más buscadas y comentadas en el mundo de la música y de la interpretación. Los paparazzis les perseguían y fuimos testigos de su amor en imágenes. Aunque las cosas iban muy bien entre ellos, rápidamente se comenzaron a complicar.

Tras su ruptura fueron muchos los que comentaron que su noviazgo era un simple montaje con el que pretendían darse publicidad, pero en la última entrevista que ha concedido el actor a GQ ha desmentido estos rumores: "Por supuesto que era real", ha comentado. Parece que convertirse en el centro de atención complicó las cosas entre ellos y acabaron poniendo fin a su romance, pero Tom solo ha tenido palabras bonitas para su exnovia: "Taylor es una mujer increíble. Ella es generosa, amable y encantadora, y tuvimos el mejor momento", halagaba a la cantante.

Aunque la fama de ambos hizo que su relación se complicase, Hiddleston no se arrepiente de la historia de amor que vivió con Swift y ha explicado que: "Tienes que luchar por el amor, no puedes vivir con miedo a lo que la gente podría decir", y añadió: "Sabes, tienes que ser fiel a ti mismo". Pero parece que al actor su relación con Taylor le ha ayudado a aprender: "No voy a vivir mu vida escondida", explicó Tom a la publicación de la que será portada en el próximo número.