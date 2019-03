Selena Gomez y Justin Bieber vuelven a estar juntos

La relación entre Justin Bieber y Selena Gomez fue una de las más sonadas hace unos años, y su ruptura en el 2014 fue muy dolorosa para ambos, aunque intentaron terminar de una manera amistosa.

Durante los últimos días los dos protagonistas han sido el foco de todos los rumores tras retomar el contacto, casi a diario, desde que Selena se sometiese a un trasplante de riñón.

Además, también salía a la luz que la artista ha roto su relación de 10 meses con el cantante The Weeknd, y las especulaciones sobre una nueva oportunidad entre Bieber y Gomez iban siendo mayores. Hasta que una fuente cercana a la pareja ha confirmado que han vuelto al portal 'US Weekly'.

"Selena y Justin han vuelto", afirma esta fuente al medio. "La relación de Selena y The Weeknd simplemente fracasó y terminó de forma amistosa. No fue nada dramático y no fue por culpa de Justin, pero Selena siempre ha tenido sentimientos por él. Sus amigos le han aconsejado que sea cautelosa, porque después de la operación ha estado muy bien y muy tranquila".

Y añade que "Justin realmente quería volver con Selena. Él ha estado escribiéndole sin parar y haciendo videollamadas siempre que podía", concluye.

Sin duda la noticia que los fans de la pareja estaban deseando oír.