Scarlett Johansson y Romain Dauriac por fin firman su divorcio

Scarlett Johansson y Romain Dauriac, según informan los medios estadounidenses, ya han firmado los papeles del divorcio, por lo que están oficialmente separados. Esto significa que ambos han llegado por fin a un acuerdo en los términos de su separación y de la custodia de su única hija, Rose Dorothy.

Cuando en un primer momento anunciaron que habían decidido poner punto y final a su matrimonio, todo apuntaba a que se trataba de una separación amistosa e, incluso, tras el comunicado llegaron a posar juntos en un evento en Nueva York. Pero este buen rollo duró poco: a actriz y el periodista llevan ya meses luchando por la custodia de su hija.

Tal y como ha informado Page Six, fue el pasado martes cuando la expareja firmó el divorcio, aunque es muy probable que este acuerdo no vaya a ser efectivo después de conocer que la actriz denunció a su ex por querer llevarse a su hija a vivir a Francia: "A él le gustaría mudarse a Francia con su hija y la señora Johansson viaja mucho", decía el abogado de Dauriac.

"Como una madre devota y como una persona privada con total consciencia de que mi hija será un día lo suficientemente mayor como para leer las noticia sobre ella, solo me gustaría decir que nunca jamás voy a hacer comentarios sobre la disolución de mi matrimonio. Por respeto a mis deseos como madre y por respeto por todas las madres trabajadoras, pido con amabilidad a las otras partes involucradas y a los medios que hagan lo mismo. Gracias", decía la actriz a través de un comunicado.

Scarlett también habló antes de divorciarse de su idea del matrimonio: "La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo".