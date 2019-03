Ryan Gosling hace una declaración de amor a Eva Mendes y a sus hijas el recibir su Globo de Oro

La gala de los Globos de Oro del 2017 ha tenido un protagonista: Ryan Gosling se ha alzado con el premio a mejor actor por su interpretación en 'La ciudad de las estrellas', por encima de Colin Farrell, Johan Hills, Ryan Reynolds y Hugh Grant. 'La la land' ha sido la máxima vencedora de la noche batiendo un récord en la historia de los Globos de Oro por haber conseguido tantos premios como nominaciones tenía.

Pero la película en la que interpreta un papel principal junto a Emma Stone, ha tenido que cederle el protagonismo durante su discurso al recoger el premio. Con su intervención ha conseguido que el público sonriese y se emocionase en muy poco tiempo. El actor ha hecho que toda la sala riese cuando ha mencionado a su compañero, Ryan Reynolds, con el que, según ha explicado, suelen confundirle. Pero al poco, había conseguido conmovernos dedicando su triunfo a su mujer y a sus hijas.

La pareja formada por Ryan Gosling y Eva Mendes no atraviesan uno de sus mejores momentos, pues la muerte de Juan Carlos Mendes tras perder la lucha contra el cáncer ha sido un duro golpe. La actriz y modelo está viviendo unos meses complicados. Decir adiós a su hermano ha sido muy difícil. Así, el intérprete ha aprovechado la ocasión para hacer una declaración de amor a su mujer y a sus hijas que ha conseguido conquistarnos a todos aún más.

"Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas. Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", estas han sido las palabras de Ryan que han emocionado a todos. Ha concluido dedicando el premio a su mujer y a sus hijas, la mayor de dos años, Esmeralda, y la pequeña de ocho meses, Amada, y a su cuñado fallecido.