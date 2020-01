Rodrigo Alves alcanzó la fama después de someterse a más de 60 operaciones estéticas valoradas en unos 500.000 euros que le llevaron a ser el 'Ken humano'. Ahora, el brasileño ha tomado una importante decisión: "No tengo la menor duda de ser mujer. Todavía tengo más cirugías plásticas que hacer, me agrandarán los senos, la cirugía de voz, así que tengo una voz más femenina y en un año tendré mi cirugía de reasignación de género", así lo ha declarado para el programa This Morning del que es colaborador.

Si hace un año Alves reveló para el Daily Mail no volver a operarse a no ser que fuera necesario por posibles peligros para su salud: "Tengo que parar con una cirugía plástica. No hay nada más que se pueda cambiar sin comprometer mi salud", ahora el colaborador de televisión pasará por un complicado proceso de transformación que le convertirán definitivamente en mujer.