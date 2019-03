Robert Pattinson se pone cariñoso con su novia en la presentación de su última película

ACUDE CON FKA TWIGS A LA PREMIERE

Robert Pattinson está inmerso en la promoción de su último trabajo cinematográfico, 'The Lost City of Z' y ha conseguido acaparar todas las miradas sobre la alfombra roja en la premiere de Londres, donde ha acudido del brazo de su chica, la cantante FKA Twigs. Derrochaban complicidad y no se cortaron en sus gestos de cariño y miradas embobadas. Lo que está claro es que el actor y la cantante atraviesan un maravilloso momento en su relación y ya no se esconden ante los medios.