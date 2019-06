Nicole Kidman publica una foto con su hermana e impacta cómo se parece a ella pero en morena

Muy pocos saben que Nicole Kidman tiene una hermana, pero sí, la actriz tiene una hermana pequeña dos años menor que ella llamada Antonia.

Y ese no es el único parecido que comparten, ya que ambas son actrices, aunque Antonia no ha terminado de alcanzar la fama como su hermana, y no solo eso, sino que su parecido es increíble.

Tanto, que lo único que parece diferenciarlas es el color de ojos y de pelo, ya que mientras Nicole es rubia y tiene los ojos azules, su hermana es morena y tiene los ojos marrones.

Por otra parte, Antonia tiene cuatro hijos y está completamente centrada en su faceta como madre. De hecho, ya ha escrito dos libros sobre el tema. Además, ha salido en diversos programas de televisión, algo que ha combinado con su carrera de escritora y periodista.