Mischa Barton sabe quién filtró su vídeo sexual

Está claro: ¡son muy malos momentos para Mischa Barton! Después de haber sido ingresada en un centro psiquiátrico para someterse a una evaluación mental y tras chocar su furgoneta contra el nuevo edificio al que se ha mudado, ahora la intérprete vuelve estar en el epicentro de la polémica por haberse filtrado un vídeo sexual suyo.

Un vídeo que podría salir a subasta por unos 500.000 euros en el que, según el portal Daily Mail, la actriz aparece manteniendo relaciones con un hombre: "La protagonista aparece manteniendo relaciones sexuales con un hombre de pelo oscuro en una casa".

Una filtración que no ha sorprendido mucho a Mischa, y es como confiesa, cree que sabe quién ha sido el artífice de la difusión del vídeo: "Sólo quiero decir que estoy viviendo un momento muy difícil y desafiante en mi vida... Esta es una situación muy dolorosa. Mi mayor miedo se hizo realidad cuando me di cuenta de que alguien que yo creía amar y en quien confiaba me estaba filmando en un momento sumamente íntimo y privado sin mi consentimiento, con cámaras escondidas. Y descubría algo mucho peor: que esta persona está tratando de vender estos vídeos y hacerlos públicos".