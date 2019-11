Miley Cyrus ha sido intervenida de las cuerdas vocales, una operación urgente debido a la cual no podrá cantar en unos cuantos meses. Un problema que comenzó hace solo unas semanas, cuando sufrió una amigdalitis que la mantuvo alejada de los escenarios y con los cuidados constantes de su chico, Cody Simpson.

De momento, según la revista People, la joven continua internada en el hospital y está recuperándose de este pequeño bache en su salud que le obligara a cancelar los conciertos que tenía planeados de aquí a fin de año. Además, mientras se pone mejor, Miley se verá obligada a estar en silencio y hablar lo menos posible.

Pero, que no cunda el pánico para los fans, ya que una fuente cercana a la artista ha asegurado que "está muy bien y volverá mejor que nunca a principios del próximo año", por lo que la ex de Liam Hemsworth volverá a dar guerra muy pronto. Y es que en este momento tan complicado, Miley cuenta con el gran apoyo de su chico, quien no se separa de ella ni un minuto: "Cody está a su lado. Ellos siguen bien y Miley parece muy feliz. Él se asegurará de que no esté aburrida mientras se recupera".

