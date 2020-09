Los verdaderos motivos del divorcio de Liam Hemsworth y Miley Cyrus

Miley Cyrus ha demostrado en multitud de ocasiones no tener pelos en la lengua. La cantante no se ha cortado en hablar sobre sus relaciones, sobre sus problemas e incluso sobre sus parejas. Así como hace unas semanas hablaba sobre la pérdida de virginidad que vivió con su primer amor. el mismísimo Liam Hemsworth, declaraciones que no sentaban bien al actor, ahora Miley ha explicado los verdaderos motivos por los que se acabó su matrimonio.

En está ultima ocasión ha hecho unas declaraciones sobre con Liam durante una entrevista con Joe Rogan. Un matrimonio del que muchos la culparon cuando se terminó, llegando a asegurar que fue la cantante la culpable debido a una infidelidad: "Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos".

Miley además ha negado la supuesta infidelidad con Kaitlynn Carter: "Es increíble que el público pensara que no hubo un tiempo que no vieron y que posiblemente explicase esto", y añade: "Se pensaban que un día estábamos en la alfombra roja y al día siguiente yo en Italia liándome con una amiga".

