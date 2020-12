Miley Cyrus revela qué fue lo que realmente hizo que se casase con Liam Hemsworth después de llevar desde los 16 años prometidos

El matrimonio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha sido todo un torbellino. La estadounidense y el australiano llevaban muchos años de relación, cuando decidieron casarse, pero tristemente hace poco menos de un año que se terminó.

Desde entonces, la cantante ya ha tratado algunos de los motivos que le llevaron a terminar la relación, así como también ha entrado en temas muchos más personales como cuando habló de la pérdida de su virginidad con el actor, algo que a Liam no le hizo mucha gracia.

Y es que Miley no se corta ni un pelo a la hora de tratar los temas más íntimos y personales. En esta ocasión, ha contado qué fue lo que le hizo tomar la decisión de casarse después de llevar prometidos desde los 16 años como fue el incendio de su casa en Malibú: "Nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú todo cambió", ha reconocido la cantante en la entrevista que ha concedido a 'The Howard Stern Show' radio .

"No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo", confiesa.

También ha querido revelando lo que siente a día de hoy por Liam: "Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré. Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas".

Actualmente el actor de 'Los Juegos del Hambre' se trasladó de nuevo a Australia y mantiene una relación con Gabriella Brooks.

