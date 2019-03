Lucy Hale responde con dureza a un usuario de Twitter por llamarle anoréxica

“Ningún hombre heterosexual aprobaría esa apariencia anoréxica. Eso es para chicos gays y ‘fashionistas’. Te pedimos, por favor, que te comas una hamburguesa”. Estas son las duras palabras que un usuario de Twitter ha dedicado recientemente a Lucy Hale, quien no ha querido callarse ante semejante ataque.

"Estoy disgustada porque un hombre llegue siquiera a pensar en decirle estas cosas tan horribles a una mujer. Deberías sentirte avergonzado de ti mismo. Como una persona que solía luchar contra la anorexia, no me tomo estos comentarios a la ligera. Estoy sana y feliz y no me conoces. Así que quédate con tus comentarios repulsivos", respondía Lucy enfadada.

Lucy reveló en agosto del 2012 que había sufrido trastornos alimenticios y después de tan larga lucha arremete contra aquellos que banalizan un problema tan grave.

¡Bravo Lucy!