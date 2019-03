Lea Michele confiesa que saldría con Scarlett Johansson y con Penélope Cruz

La trayectoria sentimental de Lea Michele parece que ha estado marcada por la mala suerte. La actriz mantuvo una relación con Cory Monteith, que falleció el pasado 2013 por una sobredosis de alcohol y drogas. Posteriormente estuvo con Mark Paetz, con quien finalizó su noviazgo en 2016, y por último, mantuvo un breve romance con Robert Buckley.

Pero una vez más, la actriz he hecho eco de su buen humor y ha concedido una entrevista a Pride Source donde además de hablar sobre sus fracasos sentimentales y dedicar un bonito mensaje de apoyo a la comunidad LGBT, ha confesado con qué compañeras de profesión mantendría un romance, y parece que la intérprete tiene buen gusto.

"Estuve hablando hace poco con Brad Goreski, a quien amo mucho, y le pregunté, 'Brad, si fueses a estar con una chica, ¿con quién estarías?'. Él dijo Scarlett Johansson, y me detuve por un minuto y dije como, 'Oh, Dios mío, creo que yo también'", comentaba Michele durante la entrevista. "Y también Penélope Cruz, pero me han dicho que se parece un poco a mí, así que no sé qué dice eso de mí, ¿será que soy egocéntrica?", añadió la artista.

A pesar de su lista de desamores e historias sin final feliz, la actriz mantiene la sonrisa y afronta su soltería con muy buen humor gracias al apoyo de sus fans y sus amigos, tal y como ha declarado. "Simplemente estaré en la cama con gente gay y estaré sola por siempre como Cher. Y, por mí, eso está completamente bien. Es la historia de mi puta vida", confiesa la actriz en la entrevista que ha concedido al medio mencionado anteriormente.