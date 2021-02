Lady Gaga recupera a sus perros sanos y salvos tras ofrecer una recompensa millonaria

El pasado miércoles fueron secuestrados a punta de pistola Gustav y Koji, dos de los perros de Lady Gaga. Su paseador, Ryan Fischer, era asaltado de forma muy violenta por dos encapuchados que finalmente se llevaban a los dos bulldogs franceses de la cantante.

Todo esto le pillaba a Gaga en pleno rodaje de la próxima película de Ridley Scott, 'Gucci', pero la cantante no tardaba en reaccionar. Desde Roma, Lady Gaga se ponía manos a la obra y ofrecía una desmesurada recompensa a quienes fueran capaces de traerle de vuelta sanas y salvas a su mascotas.

Pues bien, parece que la pesadilla de la artista ha llegado a su fin porque Gustav Y Koji, aparecían con vida y en perfectas condiciones la pasada madrugada. Así lo confirmaba el Departamento de Policía de Los Ángeles a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por lo visto, una mujer acudía a una comisaría de la ciudad californiana para entregar a los dos perros de la cantante, quien aún se encuentra de viaje en Italia. El representante de Lady Gaga fue avisado e inmediatamente acudió para confirmar que afortunadamente, los canes que había entregado la mujer sí eran Gustav Y Koji.

No son muchos los detalles que han trascendido acerca de la persona que entregó a las mascotas de Gaga. La policía no ha descartado que esté relacionada directamente con el robo, aunque todo parece apuntar que no está implicada en el caso. Como los hechos no se han esclarecido del todo, tampoco sabemos si finalmente la mujer recibirá la desorbitada recompensa que la artista le había prometido a quien encontrara a sus perros.

Los dos autores del robo todavía no han sido detenidos. Sin embargo, seguro que no tardarán mucho en dar con ellos, ya que la policía dispone de un video grabado por una cámara de vigilancia cercana, que les ha permitido conocer muchos detalles acerca de la complexión física de los autores, así como del aspecto que tenía el vehículo en el que se dieron a la fuga.

Por su parte, el paseador de las mascotas de Lady Gaga sigue ingresado en el hospital por los dos disparos que recibió durante el forcejeo. Ryan Fischer intentó por todos los medios que no se llevaran a los perros de la cantante y acabó herido de gravedad. Actualmente su estado de salud es delicado, aunque las autoridades sanitarias han confirmado que ya está fuera de peligro y que se recuperará.

Según los medios de comunicación estadounidenses, el FBI se ha puesto al cargo de la investigación para averiguar las razones exactas del robo. No descartan que el secuestro de los bulldogs francés esté motivado por una cuestión de índole política. Recordemos que Lady Gaga participó recientemente en la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que interpretó el himno del país. Tampoco desechan la posibilidad de que los perros fueran secuestrados a razón de lo muy demandada que está la raza en la actualidad, especialmente por personas con un nivel adquisitivo alto.

