El paradisíaco lugar donde Kylie Jenner ha celebrado el tercer cumpleaños de su hija Stormi

En tiempos de pandemia es difícil imaginar una celebración de un cumpleaños que no se reduzca a estar entre personas convivientes. Sin embargo, esto no entra en los planes de Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, quien ha celebrado su cumpleaños de una forma con la que cualquier persona soñaría. Y es que la pequeña se está haciendo mayor mientras pasa un día tan especial nada más y nada menos que de vacaciones en las Islas Turcas y Caicos. Y por supuesto, llena de regalos.

Sin duda, la pequeña influencer tiene una familia que le cumple todos sus caprichos a cambio de ver su bonita sonrisa y no es de extrañar porque ¡es una monada!. Pero la cosa no se ha quedado ahí, sino que su madre le ha dedicado unas preciosísimas palabras en su perfil de Instagram: "Gracias Dios por enviarme esta pequeña alma. Llorando hoy porque no puedo detener el tiempo son todas las pequeñas cosas que extrañaré como tu linda voz y nuestras largas charlas en el orinalito. Verte experimentar todo por primera vez ha sido la mejor parte de estos últimos años, pero por otro lado estoy emocionado de verte convertirte en la chica más especial que sé que serás y todas las cosas increíbles que sé harás. Feliz cumpleaños a mi bebe para siempre !!!!".

A esta felicitación se han unido otras escritas por miembros de la familia Kardashian como su tía Kendall Jenner, quien ha compartido una preciosa foto en la que sale con la niña de sus ojos, o Kim quien le ha escrito una dedicatoria muy especial: "Feliz cumpleaños Stormi !!!! Dios mío, Stormi ¡Eres la chica más inteligente, dulce y tonta que conozco! ¡No puedo creer que tengas tres años! ¡Nuestros bebés son tan grandes! ¡Feliz cumpleaños niña ángel!".

