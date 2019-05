La supuesta aventura que mantuvieron Kris Jenner y O.J. Simpson y que acabó con ella en el hospital

¡Nuevo escándalo en el clan Kardashian! Pero ahora no son ninguna de las famosas hijas las protagonistas de esta historia sino que la polémica señala de lleno a la matriarca del clan, Kris Jenner.

Ahora que se cumplen 25 años del mediático asesinato de Nicole Brow y Ronald Goldman por el que O.J. Simpson fue juzgado públicamente en un juicio que duró más de 8 meses.

Pero los escándalos siguen rodeando la vida de O.J. Simpson y esta vez salpican a Kris Jenner. Y es que según ha contado el que fuese representante del famoso jugador de fútbol americano, Norman Pardo, para el documental 'Who killed Nicole?' ('¿Quién mató a Nicole?)' al que ha tenido acceso The New York Post, O.J. y Kris Jenner mantuvieron un encuentro sexual una noche en un jacuzzi que acabó con Kris en el hospital.

"O. J. Dijo que se puso de pie y se bajó los pantalones: 'Se le salieron los ojos y lo hicimos hasta que la rompí'. Tuvieron que llevarla al hospital a las 2 o 3 de la mañana", relata en unas sorprendentes declaraciones.

Además Norman Pardo asegura que fue el propio Rob Kardashian el que acabó llevando a su exmujer al hospital: "Kris fue a la sala de O. J. Y le dijo: '¿Puedes llevarme al hospital?', pero él le contestó: 'No, que Rob lo haga'".

Unas declaraciones completamente impactantes.