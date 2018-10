Kris Jenner, preocupada porque no pueden controlar a Kanye West

Kris Jenner admitió hace unos días, en el conocido programa americano 'The Ellen DeGeneres Show', su preocupación por la polémica de Kanye West en su reunión con Doland Trump, que tuvo lugar en la Casa Blanca.

La estrella del programa 'Keeping Up With the Kardashians' comentó sobre la situación: "Mi trabajo como madre es simplemente estar ahí para mis hijos, apoyarlos y amarlos. No puedes controlar lo que otra persona está haciendo. No siempre puedo controlar lo que cualquiera de ellos hace en todo momento. Pero creo que lo que realmente quiero hacer es estar allí para ayudarlo a ser la mejor versión de sí mismo que pueda ser. Él sabe que estamos ahí si nos necesita. Siempre te preocupas cuando hay controversia y drama y las cosas continúan y a veces es preocupante. Cuando tienes seis hijos, una familia extendida y nueve nietos, hay mucho que hacer".

La matriarca se quejaba sobre cómo debe aprender a mantener "ciertas cosas para él mismo", ya que si no pueden ser perjudiciales para él. Además, Kanye West está pasando por un momento delicado de su vida y no quiere que nadie pueda utilizar algunas de sus declaraciones o comportamientos en su contra.

Pero esto no ha cambiado la visión de Kris Jenner respecto al rapero, ya que añadió: "Le quiero. Tiene un talento increíble y es un buen tipo. Es increíble como padre, marido, amigo y cuñado".