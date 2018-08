Kourtney Kardashian rompe con su novio Younes Bendjima tras ser pillado con otra

Kourtney Kardashian ha acaparado los titulares con este notición. Y es que su relación con Younes Bendjima ha llegado a su fin tras su último viaje de pareja a las islas de Italianas.

Parece que con los desafortunados comentarios del boxeador sobre ella hace unas semanas y haberle visto muy abrazado con la ex de Tyga en México, Jordan Ozuna, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Younes se ha querido defender diciendo que los medios "quieren que parezca un tipo malo. Que te jodan Hollywood de mierda. (No voy a divertirme con mis amigos nunca más). ¿Dónde están el resto de mis 12 amigos?", refiriéndose a las fotos que el Daily Mail ha publicado de él riéndose a carcajadas una playa de México junto a esa mujer.

Una excusa que ha querido compartir a través de su Instagram Stories agregando que "una vez más habéis fallado. No formo parte de esta vida así que no podéis tocarme. Sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy…Sólo me importa una opinión: la de mi Señor. Que tengáis un buen día".

Para sorpresa de muchos, Kourtney permanece en silencio y según unas declaraciones recogidas por E! News, seguirá así ya que no piensa hablar públicamente.