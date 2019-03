Kim Kardashian tiene claro a qué ciudad no piensa volver

Kim Kardashian todavía no ha superado el trauma del robo que sufrió en París. Tanto es así que en unas escenas eliminadas del reality show que protagoniza junto a su familia confesó abiertamente que no tenía intención de volver a la capital francesa.

Cuando un amigo suyo le pregunta sobre si volvería algún día a Francia, esta fue su respuesta: “No, a corto plazo no. Tal vez en cinco, seis, siete o diez años, volveré”. Y añade: “No sé. No tengo ninguna intención de volver a París en el momento. North tiene una camiseta de pijama con la Torre Eiffel y a menudo me dice: ‘Mamá, quiero ir a París, ¿vas a llevarme?’, y yo le respondo que algún día. Es difícil que lo haga y si lo hago lo haría por ella”.

Desde el robo, Kim ha dejado de publicar menos en las redes sociales sobre su armario, su ostentosa ropa y sus suntuosas joyas. Y es que después del enorme susto que se llevó, ¡no nos extraña!