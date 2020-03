En el desfile de la octava colección de 'Yeezy' en París

Kim Kardashian se ha vuelto a convertir en el objetivo de todas las críticas después de su última aparición pública en París durante el desfile de la octava colección de 'Yeezy' de Kanye West. Un evento donde muchos usuarios en redes han acusado a la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' de apropiación cultural debido a su característico peinado. Una historia que se repite como ya pasó con el primer nombre que eligió para su colección de ropa interior.