Kim Kardashian, Khloé y Kylie Jenner son grabadas mientras tienen un accidente de tráfico

Kim Kardashian, Khloé y Kylie Jenner han sufrido un accidente de tráfico, todas están sanas y salvas, pero lo curioso es que el momento del accidente está grabado. Así es, resulta que las chicas estaban conduciendo mientras eran grabadas para un capítulo del reallity en el que participan 'Keeping Up With The Kardashians'. En el vídeo se puede ver como las chicas se salen de la carretera cuando un camión pasa muy cerca del coche. ¡Qué miedo!

El vídeo no tiene desperdicio, Khloé estaba conduciendo, Kylie de copilota y Kim en el asiento de atrás con North West. En el momento en el que el coche se sale todas gritan, Khloé dice: "No es mi culpa" y Kim añade: "Yo no tengo mi cinturón de seguridad".

Menos mal que todo ha quedado en un susto, ya que ni siquiera la oficina de tráfico lo ha registrado como accidente. Horas más tarde, Kim publicó una foto en Instagram acompañada de la siguiente frase: "Gracias a Dios por cuidar de nosotros y nos mantiene a salvo".