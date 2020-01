La relación entre las famosas hermanas Kardashian no ha dejado indiferente a nadie desde el estreno de 'Keeping Up With The Kardashian' en 2007, y es que llevamos años enganchados a sus ajetreadas vidas...

Después de la inesperada ruptura de Khloe Kardashian con Tristan Thompson, debido a la infidelidad del deportista con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods; Kim Kardashian estuvo apoyando al completo a su hermana menor, ¡incluso le envió un mensaje a Woods a través de sus historias de Instagram!

Ya sabemos que Kim Kardashian apoya a su hermana Khloé Kardashian en todo lo que sea necesario, y así ha quedado demostrado en la escena extra de 'Keeping Up With the Kardashians', donde podemos ver a la mujer de Kayne West quitarle los puntos negros a su hermana.

"¡Dr. Pimple Popper al rescate!", anuncia Kim en su baño antes de ponerse a trabajar en los granos de KoKo. Pero, ¿quién es la Dr. Pimple Popper? Pues si todavía no has escuchado este nombre, estamos hablando de la famosa doctora Sandra Lee que se hizo popular en 2015 después que comenzase a publicar breves vídeos en su canal de Instagram sobre extracciones de granos.

