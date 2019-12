El clan de las Kardashian-Jenner es sin duda el más aclamado y envidiado de todo Hollywood. La excentricidad que rodea a la familia es conocida por todo el mundo gracias a su programa: 'Keeping Up With The Kardashians', donde todos hemos sido partícipes de la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson y la infidelidad por parte del jugador de baloncesto.

Después de tres años de relación y una hija en común, la menor de las Kardashian decidía poner fin a su relación tras revelarse las infidelidades del jugador de baloncesto, Tristan Thompson. Fue en febrero de este año cuando saltaron todos los rumores, y es que Thompson habría mantenido un encuentro sexual con la que, por entonces, era la mejor amiga de Kylie Jenner: Jordyn Woods. Ambas compartían hogar en la mansión de Kylie, tras revelarse los rumores, Khloé terminó su relación, y la menor de las Jenner echó a Woods de su casa.

Tras el escándalo, Jordyn Woods acudió al programa que Jada Pinkett, la mujer de Will Smith tiene en Facebook, 'Red Table Talk', donde dio voz a Jordyn. Y ahora, diez meses después de lo sucedido, la exmejor amiga de Kylie ha decidido someterse al polígrafo para desvelar lo que ocurrió verdaderamente aquella noche. El resultado fue claro: la exmejor amiga de Kylie Jenner no habría mantenido relaciones sexuales con el jugador, pero sí habrían compartido algunos besos... Y es que según declaró Woods al programa: "Lo único que quiero que todos sepan es que estoy diciendo la verdad. Y esa es la parte más importante de toda esta historia para mí".

Un polígrafo con el que parece que Jordyn ha conseguido el perdón de Khloé.

Jordyn Woods y Kylie Jenner | Getty

